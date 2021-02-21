Kemal Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim

Kendisi hakkında yapılan PKK eleştirilerine sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, terör örgütünün kendisine de saldırı düzenlediğini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Bursa İl Dernekleri Federasyonu üyesi dernek başkanları ile video konferans toplantısıyla görüştü.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP Lideri, kendisi hakkında yapılan terör örgütü PKK eleştirilerine de değindi.

Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen 13 masum vatandaşımız için taziye mesajı yayınlayan, ancak HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için "Terör örgütü PKK" ifadelerini kullanamayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelmişti.

PKK BANA SALDIRDI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye ve kendisine yapılan PKK’lı suçlamalarına karşı çıkıp öncesinde PKK'nın reklamını yapmak istemediğini söylerken; bugün de şu ifadeleri kullandı.

“Yahu PKK’nın saldırdığı tek lider benim. Şavşat’tan Ardanuş’a giderken canımızı zor kurtardık. Bir er şehit oldu. Ama toplum unutuyor."