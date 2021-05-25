Partisinin grup toplantısında Rizelilere seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğini anlatacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Meclis'teki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Grup toplantısında kameraların ve CHP'li vekillerin karşısına geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"ÇAY İTHALATI UYGULAMASINA SON VERİLMELİ"

Çay üretiminin başladığına değinen Kılıçdaroğlu, üreticilerin mevcut durumdan şikayetçi olduğunu belirterek "Kota ve kontenjanın kaldırılması lazım. Çayda taban fiyat uygulaması olması lazım. Bir rakam açıklıyorlar ama bu tavan olarak anlaşılıyor, herkes onun altında satıyor. Çay ithalatı uygulamasına da son verilmesi lazım. Çay Türkiye'de kardeşim.

"RİZELİ KARDEŞİM GELECEĞİM"

Rizeli kardeşlerim beni dinleyin geleceğim Rize'ye. Sizinle oturup konuşacağım. Türkiye'nin sorunları nasıl çözülür samimi olarak anlatacağım." ifadelerini kullandı.





Kemal Kılıçdaroğlu: Rize'ye geleceğim sorunları anlatacağım VİDEO



