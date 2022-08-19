Kemal Kılıçdaroğlu S-400 alımını sorguladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin gereksiz olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi ofisinde bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İngiltere merkezli yayın kuruluşu olan BBC Türkçe muhabirinin sorduğu S-400 alımı sorusuna, "Kime karşı kullanacağız." diyerek cevap verdi.

"Niye aldınız"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Siz devlet olarak bir ittifak içinde yer alıyorsanız o ittifakın öngördüğü kuralları, ben de kendi ülkemde uygulayacağım diye imza atmışsanız, yani söz vermişseniz, devletin namusu olarak söz vermişseniz o ittifakın dışında farklı arayışlara girmek doğru değildir. Etik olarak değildir. Siz NATO ittifakı içindesiniz gayet güzel, savunma sanayimizi de bunun üzerine inşa etmişsiniz gayet güzel, neyse toplantılar NATO toplantıları yapılır vs o toplantılara katılırsınız, toplantıda oy kararları oy birliği ile alınır vs siz ittifakın dışında farklı bir savunma sanayine girerseniz o zaman sorun çıkar, çıkıyor. Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde. Suriye’ye karşı mı kullanacaksınız? Orası da çok daha güçlü Ruslar var. İran’a karşı mı kullanacaksınız? Kasr-ı Şirin’den bu yana aramızda hiçbir sorun çıkmamış. E kime karşı kullanacaksınız? Rusya’ya karşı mı kullanacaksınız? Zaten silahı size veren o. Niye aldınız, neyin bedeli olarak aldınız, neyin bedelini ödediniz? Bu sorunun yanıtını şu ana kadar almış değiliz."