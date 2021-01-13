Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nin ittifaktaki yerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmasına ses çıkarmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Saadet Partisi'nin ittifak değiştirip değiştirmeyeceği ise kamuoyunun yeni gündem konusu oldu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ziyareti sürpriz olarak nitelendirirken CHP'de ziyaret panikle karşılandı.

CHP'de bazı PM üyeleri ziyaret için siyaset sahnesine üçüncü bir ittifakın olabileceği yönünde yorumlar yaptı.

KILIÇDAROĞLU: HERKES İSTEDİĞİ İLE GÖRÜŞÜR

Söz konusu değerlendirmeler üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Herkes istediği parti ile görüşür. Her parti farklı bir tüzel kişiliktir. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiyi savunanlarız. Biz demokrasiden yana olanlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.