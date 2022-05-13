CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askeri danışmanlık şirketi olan SADAT'ın önüne gitti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu kapıda kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce TÜİK, Et ve Süt Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayanmıştı.

Kılıçdaroğlu, bu sefer de İstanbul Beylikdüzü'nde Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitti.

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekiller eşlik etti.

Şimdi de SADAT'ın önüne gitti

CHP Lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Hedefleri arasında gayrı nizami hak eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast, ve tehdit. Arapça terör tedhiş olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş." ifadelerini kullandı.

"CHP seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir"

Kılıçdaroğlu ayrıca, "CHP seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu SADAT'a gitti içeri giremedi VİDEO