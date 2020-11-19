Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı yaptı.

Karabük'ün Saffranbolu ilçesine hakim bir tepede bulunan Hıdırlık Seyir Terası'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yetkililerden kent tarihi ve çalışmalar hakkında bilgi edindi.

SAFRAN ÇAYI İÇTİ

Kendisine ikram edilen safran çayından içen Kılıçdaroğlu, daha sonra Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasına geldi.

SAFRAN TOPLADI

Tarlada safran hasadı yapan Kılıçdaroğlu, burada da safran ve safran çayı hakkında üreticilerden bilgi aldı.

Partili ve çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.