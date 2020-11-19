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    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı yaptı.
    • AA
    • 19.11.2020 - 18:01
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 18:26
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    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti

    Karabük'ün Saffranbolu ilçesine hakim bir tepede bulunan Hıdırlık Seyir Terası'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yetkililerden kent tarihi ve çalışmalar hakkında bilgi edindi.

    SAFRAN ÇAYI İÇTİ

    Kendisine ikram edilen safran çayından içen Kılıçdaroğlu, daha sonra Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasına geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #1

    SAFRAN TOPLADI

    Tarlada safran hasadı yapan Kılıçdaroğlu, burada da safran ve safran çayı hakkında üreticilerden bilgi aldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #2

    Partili ve çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #3

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #4

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #5

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #6

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #7

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #8

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #9

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #10

    Kemal Kılıçdaroğlu safran toplayıp çayını içti #11

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