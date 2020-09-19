Gaziler Günü’nde gazilerle konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Sağcısı, solcusu gaziye saygı duymak zorundadır. Şehide saygı duymak zorundadır.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü’nde gazilerle video konferans toplantısında bir araya geldi.

Gazilerin taleplerini ve şikayetlerini dinleyen Kılıçdaroğlu, solcuların da gazilere sahip çıkması gerektiğini söyledi.

“SAYGI DUYMAK ZORUNDADIR”

Kılıçdaroğlu, “Sağcısı, solcusu gaziye saygı duymak zorundadır. Şehide saygı duymak zorundadır. Gazilerin ve şehitlerin toplumda ayrıcalıklı bir yerinin olması gerekir. Bunun savunulması da gerekir.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sağcısı, solcusu gaziye saygı duymak zorundadır İZLE

“ORTAK VE TARAFSIZ YAKLAŞIM”

“Şehitlerimiz ve gazilerimiz siyasi görüşü ne olursa olsun aslında bu toplumun ortak değerleridir” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Ne şehit yakınları ne gaziler için siyaset kurumu var olan özeni şu ana kadar da göstermiş değildir. Biz şehitler arasında ayrımın kalkmasını, gaziler arasında ayrımın kalkmasını, şehit ve gazilere devletin ortak ve tarafsız yaklaşması gerektiğini her ortamda bir şekilde dile getiriyoruz.”





“ŞEHİT CENAZESİNDE BİLE LİNÇ ETMEYE KALKTILAR

Kılıçdaroğlu, terörün bir insanlık suçu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

“Şehit cenazesinde bile linç etmeye kalktılar. Bırakın şehidin cenazesini kılalım. Bir defnedin ondan sonra ne söylüyorsanız, söyleyin. Bu bile yapıldı maalesef. Dediğim gibi sonuçta insanın bir sağduyusu var. Haksızlığa karşı adaletsizliğe karşı isyan duygusu var. Buna bir şekilde karşı çıkmamız lazım. Bu şekilde bunlar doğru değildir dememiz gerekiyor. Gazilik kolay bir unvan değildir. Gazilik birilerine lütuf olarak verilen bir unvan da değildir.”