CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrikte KDV'nin sıfırlanmaması nedeniyle fatura ödememe protestosuna devam kararı aldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

2022'ye girilirken elektrik faturalarına yapılan zamlardan sonra faturalarını ödemeyeceğini duyurarak protesto başlatan Kılıçdaroğlu, zamların geri alınmasını istemişti.

Hükümetin mesken ve tarımsal sulama için kullanılan suda KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirmesinin ardından da yaptığı açıklama KDV sıfırlanırsa protestosunu bitireceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu son paylaşımında ise isteğinin yerine getirilmediği gerekçesiyle protestoya devam kararı aldı.

"KDV'Yİ SIFIRLA DEDİM TIK YOK"

CHP Genel Başkanı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili halkım merhaba. Biliyorum mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken getirdiler akaryakıt zamlarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz. Kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna. Etmek zorundayız. Sevgili halkım siz de biz de biliyoruz ki bu mücadeleden millet galip çıkacak. Saraydaki şahsa seslendim. Elektrikteki KDV'yi sıfırla. Tık yok. Ses yok.

Kemal Kılıçdaroğlu: Şahsi protestoma devam edeceğim VİDEO

"PROTESTOMA DEVAM EDECEĞİM"

O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağrıdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık Anlatıyorlar ya 'dünyada şöyle-böyle oldu...' bunun asıl nedeni Tğrk lirasının yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye."