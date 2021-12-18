Kemal Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği an döviz düşer

Kayseri'de iş insanları ile bir araya geldikten sonra erken seçim çağrısını tekrar eden Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yapılırsa döviz kurlarının düşeceğini söyledi.

Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineledi.

"SANDIK MİLLETİN ÖNÜNE GELİNCE DÖVİZ DÜŞER"

Kılıçdaroğlu, "Ekonomik gidiş pek parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor. Dolar kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde. Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı had safhaya çıkardı. Yapılması gereken, eğer ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa insanlara saygı duyuyorlarsa ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa çiftçiye, esnafa saygı duyuyorlarsa kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun, sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim. Türkiye'nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da tahammülü de yoktur." dedi.

"SANDIĞIN MİLLETİN ÖNÜNE GETİRİLMESİ LAZIM"

Kırılgan ekonomi istemediklerini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kendileri çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa, öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar? Neden çekiniyorlar? Sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa değiştirecektir. Daha güzel bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Daha huzurlu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım. Bunun yolu demokrasidir. Bir an önce seçim. Sandığın, milletin önüne getirilmesi lazım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Buluşması’na katıldı.

"HAKSIZLIĞA UĞRAYAN GELECEK BENİ BULACAK"

Kılıçdaroğlu, burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğu, "Bu coğrafyada kim sesini duyurmak istiyorsa, haksızlığa uğradıysa gelecek, o kardeşim beni bulacak. Ben onun sözcüsü olacağım. Çok güzel konuşmalar dinledik. Anneler dertlerini anlattılar. Burada eğitimin ne kadar değerli olduğu anlatıldı. Bir devlet vardır, bir de hükümet vardır. Devlet bakidir, hükümetler geçicidir. Hükümetler devleti yürütmekle görevlidir. Anayasa engellilerin hakkı teslim ediliyor diyor. Daha ne desin. Peki yapmayan kim? Bizim oy verdiğimiz hükümetler yapmıyor. Bunun için kurumsal yapıya ihtiyacımız var. Yönetici kadrosunda engelli ailelerin bulunması gerekiyor" diye konuştu.

"EĞİTİMİ KREŞTEN BAŞLATMAMIZ LAZIM"

Eğitim konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Eğitim konusu çok önemli. Eğitimin kreşten itibaren başlaması lazım. Anneler çocuklarını kreşe bırakacak. Çocuklar orada sosyalleşecekler. Eğitimi kreşten başlatmamız lazım. Kreş açmanın önünde hiçbir engel yok. Herkes vergi veriyor. 'Peki ben vergi veriyorsam neden kreş açmıyorsunuz?' Hani garibanların devletiydik. Neden bu çocukları eğitim verilmiyor?" dedi.

"HİÇBİR AİLE 'DEVLET BENİ GÖRMÜYOR' DEMEYECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP iktidara geldiğinde yardımları kesecek' deniliyor. Niye keselim. Akıl var, fikir var. Tam tersi hiçbir yardım kesilmedi. Her aileye yardım gitti. Çocuk varsa süt gitti. Bunu Türkiye genelinde kurumsal hale getireceğiz. Türkiye genelinde hiçbir aile 'devlet beni görmüyor' demeyecek. Bundan emin olmanızı isterim. Bu dediğim yoksul aileler için. Ayrıca aile engelli varsa ona da ayrı destek verilecek. O engelli bizim vatandaşımız. O engelliye bakmak bizim devletimizin görevidir. Bu olduğu takdirde her evde huzur olur. Devlet bunu yapamaz mı? Elin devleti yapıyorsa bizde yaparız."

"ASLA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN"

İktidara geleceklerini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin kaderini değiştireceğiz. Kararlıyız. İster oy verin, ister vermeyin. Her eve hizmet getireceğimizin sözünü veriyorum. Hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız. Devletin dini adalettir. Adalet çok soylu bir kavram. Kainat adalet üzerine inşa edilmiş. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yerseniz adalet olur mu? Eğitim konusunda göreceksiniz. Onların tamamını yapacağız. Hiçbir endişeniz olmasın. Beraber olduğumuz takdirde aslında çok güçlüyüz. Bunun farkında değiliz. Göreceksiniz hakkınız teslim edildiğinde, ne kadar mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Göreceksiniz belediye başkanlarının size nasıl hizmet ettiğini. Harcadıkları her kuruşun hesabını verirler. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye büyük bir ülkedir" ifadelerini kullandı.













