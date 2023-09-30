Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da: Belediyecilik CHP'lilerin işidir Şanlıurfa'da Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada iddialı cümleler kullandı. Kılıçdaroğlu, belediyeciliğin CHP'nin işi olduğunu savundu.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere adım adım yaklaşıyor.

Aday olmak isteyenler partilerde nabız yoklarken, siyasi patiler ise sahada çalışmalara başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da bugün düzenlenen Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Çalıştayı’na katıldı.

Şanlıurfa'da yerel seçim mesajı verdi

Kılıçdaroğlu, daha önce Şanlıurfalı çiftçilere ücretsiz elektrik sözünü hatırlatarak 2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel yönetim seçimlerini işaret etti.

"Belediyecilik CHP'lilerin işidir"

Konuşmasında iddialı cümleler kuran Kılıçdaroğlu, "Belediyecilik CHP'lilerin işidir" ifadesini kullandı.

"İlk metroyu biz yaptık"

Kılıçdaroğlu iddialı cümlelerinde şunları kaydetti:

Niye belediyecilik üzerinde fazla durdum? Çünkü, belediyecilik bizim işimizdir. Belediyecilik CHP'lilerin işidir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk metroyu yapan CHP'li belediyedir. İlk metroyu biz yaptık. İlk metrobüs uygulamasını getiren yine bir CHP'li belediyedir. İlk ekmek fabrikasını kuran da bir CHP'li belediyedir. İlk toplu konut uygulamasını yapan, insanlara daha sağlıklı ve daha uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayanlar da CHP'li belediyelerdir.

CHP'li belediyelerin durumu

Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da bu cümleleri sarf ederken akıllara ise CHP'li belediyelerin durumu geldi.

İstanbul'da ulaşım çile haline geldi

2019 yılında yapılan seçimlerde İstanbul'u baştan aşağı değiştireceğiz iddiasıyla yönetime gelen Ekrem İmamoğlu geçen 4.5 yılın sonunda İstanbul'u yaşanmaz hale getirdi.

Hayatı ucuzlatacağız söylemlerinde bulunan İmamoğlu, zamlar ve İstanbullulara yaşattığı ulaşım çilesiyle akıllara kazındı.

Aynı şekilde CHP'li Maltepe Belediyesi'nde her hafta klasik hale gelen çöp yığınları ise akıllara kazındı.

İzmir'de kötü koku kentin rutini oldu

Bir diğer örnek ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi...

Yıllardır CHP'nin elinde bulunan İzmir'in durumu ise içler acısı.

Yıllardır çözülemeyen kötü koku ve altyapı sorunları İzmirlilerin en büyük sıkıntıları arasına girdi.

Tatil beldelerinde altyapı eksikliği

Türkiye turizmde dünya enleri arasına girmek için yoğun çaba harcarken CHP'li belediyelerin elinde bulunan tatil beledeleri ise susuzluk anılır hale geldi.

Özellikle Bodrum ve Çeşme gibi ilçelerde günlerce düzeltilemeyen su kesintileri tatilcileri o bölgelerden her geçen gün uzaklaştırıyor.