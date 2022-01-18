Güneş enerjisi ile 3 yılda hayata geçirmeyi planladıkları projeyi açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik vereceklerini tekrar etti.

Geçtiğimiz ay Şanlıurfa ziyaretinde çiftçilere bedava elektrik sözü veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, fikrinin arkasında olduğunu söyledi.

Bugün gerçekleşen CHP grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bedava elektriği nasıl sağlayacaklarını anlattı.

Projenin maaliyetini ve getirisini açıklayan Kılıçdaroğlu, 1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolarlık yatırımla kuracakları güneş tarlalarının 3 yılda yapılacağını belirtti.

"BEDAVA, BEDAVA, BEDAVA"

Amorti süresinin ise 4 buçuk yıl olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür bir yere yazsınlar, güneş enerjisini kuracağız, güneş tarlalarını kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfalı çiftçilere elektriği bedava vereceğiz ViDEO



"ŞANLI OLACAK ORASI GÖRECEKLER"

Tabii sadece güneş tarlaları kurmayacağız, aynı zamanda oradan elde edilen ürün için fabrika kuracağız. En yoğun işsizliğin olduğu yer Şanlıurfa... Şanlıurfa'yı gerçek anlamda şanlı Urfa yapacağız. Şanlı olacak orası görecekler." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ŞANLIURFA'DAKİ OYU YÜZDE 3,7

1 milyon 78 bin seçmenin olduğu Şanlıurfa'da 2018 seçimlerinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 52,7 iken, CHP'nin oy oranıysa yüzde 3,7 olarak açıklandı. CHP, 2019 seçimlerindeyse kentte aday çıkarmadı.