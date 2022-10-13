CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ABD'de yaptığı söyleşide, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki denge diplomasisini eleştirerek, Türkiye'nin sadece Ukrayna'dan yana tavır alması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’de temaslarını sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, bu kapsamda John Hopkins Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Düzenlenen söyleşide Kılıçdaroğlu'na, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş ve Türkiye'nin tutumu soruldu.

Kılıçdaroğlu, savaşın başından bu yana Türkiye'nin çatışmaları bitirmek için gösterdiği barış diplomasisine yönelik olumlu adımlarını hiçe sayarak taraflı olmak gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında durması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Savaşta Ukrayna'nın yanında yer almalıydık VİDEO

"Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz"

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Rusya ile ekonomik ilişkilerimiz var… Ekonomik ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ama biz Batı uygarlığının bir parçası olmak istiyoruz. Rusya ile kavga etmenin bir mantığı yok zaten. Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz.





"Rusya'nın savaş başlatması doğru değil"

Nükleer silaha sahip olan bir ülkenin, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin topraklarını işgal etmesi, savaş başlatması doğru değil… Enerji bakımından Türkiye’nin Rusya’ya bağımlı hale gelmesi ve bu oranın çok yükselmesi…

Özellikle nükleer santralin devreye girmesi ile bu bağımlılık daha da artacak. Bunun Türkiye açısından ciddi bir sakınca doğuracağını değişik ortamlarda ifade ediyoruz.”