Kemal Kılıçdaroğlu: Seçime gitmek için referandum yapalım

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim için referandum çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün düzenlenen Masko-Bahariye İstasyonları Hizmete Alım Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında iktidar partisinin anayasa çalışmaları konusunda, yeni anayasaya destek verilmemesi halinde referanduma gidileceği yönündeki sözlerini eleştirdi.

"SANDIĞI KOYALIM MİLLETE SORALIM"

10 seçim kaybetmesine rağmen referandum çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer sen halkın hakemliğini istiyorsan, referandum istiyorsan gel kardeşim, sandığı koyalım millete soralım erken seçim istiyor musun istemiyor musun, istiyorsa erken seçime gidelim. Milletten korkulmaz." diye konuştu.

Hiç kimsenin kimliği ile uğraşmadıklarını, herkesin inancına saygı duyduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Oy versin vermesin herkese eşit hizmet götürülecek. Yoksul mahallere pozitif ayrımcılık yapacağız." ifadesini kullandı.

"ÜLKENİN SORUNLARINI ÇÖZEMEYECEKLER"

Türkiye'nin çok önemli sorunları olduğunu ancak mevcut iktidarın bu sorunları çözemeyeceğini öne süren Kılıçdaroğlu, konuşmasını, "Var olan iktidar Türkiye'nin sorunlarını çözemez. Çok açık söylüyorum, bir saray iktidarı Türkiye'nin var olan sorularını çözemez, niye çözemez, sorunların kaynağı olan bir iktidar sorun çözme kapasitesini yitirmiştir. Israrlar söylüyorum, ülkemizi seviyorsanız, sorunlar daha fazla büyümesin, vatandaşın sırtına yüklenen yük büyüyor, demokrasilerde yapılacak iş halkın hakemliğine başvurmaktır." sözleriyle tamamladı.