Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerdeki yenilgisini başarısızlık olarak görmüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, 12.kez kaybetti.. Sonuçlardan sonra muhalefet cephesinden istifası beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz pek çok yerden milletvekili çıkardık. Büyük bir başarısızlık, mahvolduk falan filan yok öyle bir şey" dedi.

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Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına giderek kararını verdi.

İlk turu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.

Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.

Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi sonrası, CHP'de özeleştiriler daha da arttı ve değişim sesleri yükseldi.

Kimileri Kılıçdaroğlu'nun artık bırakması gerektiğini, kimi de yapısal değişikliğe gidilmesini öneriyor.

Kılıçdaroğlu ise sallanan koltuğunu MYK'yı ve yardımcılarını değiştirerek sağlama almaya çalışıyor..

Seçimlerde başarısız olmadıklarını savundu

Tele 1 canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Kaybettiği Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni bir başarısızlık olarak görmediğini belirten Kılıçdaroğlu, pek çok ilden milletvekili çıkardıklarını söyledi.

AK Parti'nin sürekli oy kaybeden bir parti olduğunu da vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde başarılı olacağız" dedi.

"Bugüne kadar milletvekili çıkaramadığımız pek çok yerden vekil çıkardık. Rize bunlardan biri"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Yerel seçimlerde başarılı olacağız. AK Parti sürekli oy kaybeden bir partidir. Biz bugüne kadar milletvekili çıkaramadığımız pek çok yerden milletvekili çıkardık. Rize bunlardan birisidir, Kars, Diyarbakır bunlardan birisidir..

"Büyük bir başarısızlık, mahvolduk falan filan yok öyle bir şey"

Büyük bir başarısızlık, mahvolduk falan filan yok öyle bir şey. Tam tersine parti çalıştı, seçimlerde belli bir olgunluk içinde belli bir çizgiyi yakaladı.



CHP umudu tüketen bir parti değildir. CHP kapandığı zaman bile küllerinden yeniden doğan bir partidir. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir geleneğimiz yoktur. Biz her dönemde küllerinden doğan, demokrasiyi savunan bir partisiyiz.

"Yerel seçimlerde İstanbul gibi başka belediyeleri de alacağız"

İstanbul seçimlerine bakıldığı zaman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıldığı zaman biz 22 ilçede birinci partiyiz. Alabiliriz buraları niye almayalım? İstanbul gibi başka belediyeleri de alacağız. Bu konuda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın.



Kimsenin gereksiz lüzumsüz tartışmalarla partinin enerjisinin tüketmesini istemiyorum. Partinin enerjisi vardır, parti diridir.



Mücadele edeceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler

* 29 Mart 2009 yerel seçim: %26,34

* 12 Eylül 2010 referandum: %42,12

* 12 Haziran 2011 genel seçim: %20,87

* 30 Mart 2014 yerel seçim: %29,5

* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi %30.41

* 7 Haziran 2015 genel seçim: %24,95

* 1 Kasım 2015 genel seçim: %25,131

* 16 Nisan 2017 referandum: %48,59

* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %30,64

* 31 Mart 2019 yerel seçim: %30,12

* 14 Mayıs 2023 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi: %45.07, CHP'nin oy oranı ise yüzde %25.47.

*28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi: Yüzde 47