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    'Kemal Kılıçdaroğlu seyyid' haberleri yeniden gündemde

    'Kemal Kılıçdaroğlu seyyid' haberleri yeniden gündemde

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun umreye gittiğini, peygamber soyundan geldi iddiaları bir kez daha konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 11:03
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    CHP'de 2023 seçim çalışmaları başladı...

    Seçimlere 1 yıl gibi kısa bir süre kalırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, son dönemde muhafazakarların oylarını alabilmek için söylemini değiştirmeye başladı.

    Söylediği ifadelerle verdiği karelerle muhafazakar seçmen üzerinde olumlu izlenim bırakmaya çalışan CHP Lideri'nin son hamlesi ise soyuyla ilgile geçtiğimiz yılladaki seçimler öncesi oratya atılan "Seyyid" iddiası.

    "Seyyid Kemal"

    Konuyu ise son olarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi gündeme getirdi.

    Saygı Öztürk'ün kaleme aldığı yazıda CHP eski Milletvekili Ensar Ögüt'ün kaleme aldığı "Akşehir'den Tunceli'ye Seyyid Kemal" kitabındaki belgelerden bahsedildi.

    Kureyşan Ocağı mensubu

    Yazıdaki belgelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Konya Akşehir'de türbesi olan Seyyid Mahmud Hayrani'nin akrabası ve Kureyşan Ocağı mensubu olduğunu; bununla birlikte “Seyyid” soyundan geldiği belirtildi.

    Umreye gitti

    Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, kendisinin yıllar önce umreye gittiğini ve bunu hiçbir zaman dillendirmek istemediğini de yer verildi.

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