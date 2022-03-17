Kemal Kılıçdaroğlu: Sığınmacıların vatandaşlığıyla ilgili referandum yapalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Sığınmacıları ülkelerine göndermeyeceğiz' sözleri üzerine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili 'referanduma gidelim' teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada "Sığınmacıları ülkelerine göndermeyeceğiz" demişti.

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili konuştu.

Yetkin, Kılıçdaroğlu'na, "Cumhurbaşkanı daha önce Suriye’de barış sağlanınca geri dönebileceklerini, hatta Suriye içindeki kampların bu amaca da hizmet ettiğini söylemişti? Söylem değişikliğini neye bağlıyorsunuz?" diye sordu.

"SIĞINMACILARA VATANDAŞLIK VERİLMESİ İÇİN REFERANDUM YAPALIM"

"Sığınmacılara vatandaşlık verilmesi isteniyorsa referanduma gidelim." diyen CHP lideri sözlerini, "Halka soralım. Bakalım halk istiyor mu sığınmacılara vatandaşlık verilmesini?” şeklinde sürdürdü.

Kılıçdaroğlu'nun bu cevabının ardından Yetkin, "Siz de ilk defa söylüyorsunuz böyle bir şeyi, yani vatandaşlık için referandum mu?" sözleriyle bir soru daha yöneltti.

"BÜYÜK ŞEHİRLERDEN BAŞLAYARAK SIĞINMACI GETTOLARI OLUŞMAYA BAŞLADI"

Yetkin'i onaylayarak sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Evet, ilk defa söylüyorum. Büyük şehirlerden başlayarak sığınmacı gettoları oluşmaya başladı. Sorumlu bir devlet adamı getto oluşumlarının tehlikelerinin de farkında olur." şeklinde konuştu.