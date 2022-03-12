Kemal Kılıçdaroğlu: SİHA'ları ilk destekleyen benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk SİHA'larını ilk destekleyen kişinin kendisi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben onları Erdoğan'dan önce desteklemiş biriyim." dedi.

Türk savunma sanayii yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan ve son olarak Ukrayna'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

Konuyla ilgili ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Habertürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Savunma Sanayii'ne karşı olarak gösterilmesinin haksız olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN'DAN ÖNCE DESTEKLEDİM"

Kılıçdaroğlu, Ukrayna-Rusya savaşıyla bir kez daha dünyada gözlerin çevrildiği SİHA'larla ilgili "SİHA var evet ama her şey SİHA'dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ben onları Erdoğan'dan önce desteklemiş biriyim" dedi.

"O FABRİKALARI DAHA ÖNCE GEZDİM"

Açıklamalarına devam eden CHP lideri, İHA/SİHA'ları ilk destekleyen kişi olduğunu söyleyerek, "Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan’dan önce gezmiş biriyim" dedi.

"ELBETTE SİHA YAPILSIN, İHA DA YAPILSIN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Savunma sanayiine ağırlık verme stratejisi AK Parti ile başlamadı, Özal ile başladı. SİHA var evet ama her şey SİHA’dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ayrıca elbette SİHA da yapılsın, İHA da yapılsın. Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan’dan önce gezmiş, baba oğul Bayraktarları Erdoğan’dan önce desteklemiş biriyim. Selçuk Bayraktar’ın babası henüz hayattaydı o zamanlar. Eski Refah Partilidir. Fabrikaları İkitellide’ydi. Kendilerine haksızlık yapıldığını, engellendiklerini düşünüyorlardı. Gittim gezdim, kendilerini dinledim. Hazırladıkları görselleri izledim."