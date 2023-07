Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'de Can Atalay'ı ziyaret etti

ensonhaber.com

Can Atalay, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nisan 2022’den bu yana cezaevinde bulunan Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklusu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Gerekli iznin verilmesinin ardından saat 14.00'de Marmara Cezaevi'ne giderek Atalay'ı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hiçbir sabıkasının olmadığını söyleyen yazıyı YSK'ya götürüyor. YSK'da 11 yargıç Can Atalay'ın seçime girebileceğini söylüyor. Can Atalay Hatay'dan milletvekili seçiliyor. TBMM'ye giriyor ama yemine edemiyor. Can Atalay TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na seçiliyor. Can Atalay hapiste, TBMM'de görev yapan vekiller Can Atalay'ı komisyona seçiyor ama Atalay hapiste. Bu nasıl adalettir? Kimse milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini cezaevinde tutamaz.