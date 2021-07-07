Mersin esnafıyla buluşan CHP Lideri'ne simit ikramı yapıldı. Kılıçdaroğlu, simidi yemeden önce "Yine malı götürdü diyecekler" sözleriyle espri yaptı.

Dün gece Mersin'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinden itibaren esnaf ile buluştu.

İlk olarak Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksini ziyaret ederek hal esnafıyla bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, buradan da Mersin’in en kalabalık caddelerinden biri olan Kuvayi Milliye Caddesi'ne geçti.

SİMİT AYRANI GERİ ÇEVİRMEDİ

Çarşı esnafı ziyareti sırasında bölgedeki simitçi dükkanına da giren Kılıçdaroğlu’na, simit ve ayran ikram edildi.

"MALI GÖTÜRDÜ DİYECEKLER"

İkrama dilinden düşürmediği esprisiyle karşılık veren Kılıçdaroğlu, "Simit veriyorsun ama Erdoğan diyecek ki Kılıçdaroğlu malı götürdü." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sonrasında simidi yiyerek ustaya çok beğendiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu simit ikramına kendi esprisiyle yanıt verdi