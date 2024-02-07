Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakmadığını açıkladı Siyaseti bırakmadığını söyleyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var" dedi.

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CHP'de 13 yıl boyunca süren Kemal Kılıçdaroğlu dönemi son buldu.

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayda kaybettikten sonra koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı.

Daha sonra Ankara'da bir çalışma ofisi açan Kılıçdaroğlu, siyaset ve iş dünyasından isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Siyaseti bırakmadığını söyledi

Kılıçdaroğlu son olarak, siyasete devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararını açıkladı.

Serbestiyet'ten gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na "CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?” diye soruldu.

Dikkat çeken bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu siyaseti bırakmadığını söyledi.

Her gün kendisini ziyarete gelenlerle görüşmeler yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, misafirleriyle Türkiye ve dünyanın sorunlarını masaya yatırdığını ifade etti.

Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum: Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Gazetelere makaleler yazıyorum, analizler yapıyorum. Çocuklarla, torunlarla zaten hep beraberiz. Selvi Hanım’la da tiyatroya gittik bir-iki kez" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni CHP yönetimini yönelik ise herhangi bir açıklama yapmadı.