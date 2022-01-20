Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları çözmek benim boynumun borcu

Apartman görevlileri ile görüşen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Moralinizi bozmayın. Türkiye güzel bir ülke, büyük bir ülke. Sorunlarınızı çözmek benim boynumun borcu” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası’nı ziyaret etti.

Yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Apartman görevlileriyle yaklaşık iki buçuk yıldır ilgileniyoruz, tıpkı taşeron işçilerle ilgilendiğimiz gibi. Onların önce dernek kurmalarını, sendika kurmalarını örgütlenmelerini ve bir araya gelmelerini çok arzu ettim.

"DERDİNİZİ BİLMEMİZ LAZIM"

Bu konuda büyük çaba gösterdiler. Şu anda bir sendika başkanının yanındayız. Son derece mutluyum. Sizin örgütlenmeniz bizim açımızdan çok önemli çünkü sizin sesinizi duyurabilmemiz için sizin derdinizi bilmemiz lazım. Derdinizi anlatacak da ya bir dernek ya bir sendika.” diye konuştu.

“SORUNLARI ÇÖZMEK BENİM BOYNUMUN BORCU”

Apartman görevlilerine seslenen Kılıçdaroğlu, “Moralinizi bozmayın. Türkiye güzel bir ülke, büyük bir ülke. Sizin sorunlarınız var biliyorum ama bu sorunları çözmek benim boynumun borcu. Apartman sakinlerinin sizden sizin de onlardan beklentileriniz var.” ifadelerini kullandı.

“BİR GÖZ ODADA YAŞIYORLAR AİLECE”

Apartman görevlilerinin yaşadıkları yerlerin insani koşullarda olmadığını söyleyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Bir göz odada yaşıyorlar ailece veya güneş görmeyen yerlerde. Oysa bunlar bütün apartmanın sorunlarını bir anlamda çözmeye hazır olan kişiler. Pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar çektiler. Bütün apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladılar. Ben önce maskeleri apartman görevlilerine verin demiştim. Önce aşıları apartman görevlilerine yapın demiştim ama bu talebimiz kabul görmedi.” açıklamasında bulundu.

“FAKİRDEN FUKARADAN YANA HÜKÜMET HİÇBİR FEDAKARLIK YAPMAMIŞTIR”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Fakirden fukaradan yana hükümet hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Hangi fedakarlığı yaptı? Birilerine imkan sağladıysa gidin bakan dolarla ihale alanlara hepsi kârlı. Bankada 1 milyon lira tasarrufu olanlar, kur garantisi alanlar. Garibanın ödediği vergiden alıyorsun, götürüyorsun onları kur garantisi olarak ödüyorsun.” cevabını verdi.