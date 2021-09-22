CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kürt sorunu' tartışmalara ilişkin, "Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Dostlarımızla beraber çözeceğiz bütün sorunları" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü için HDP'yi işaret etmesinin ardından siyasette başlayan tartışmalar sürüyor.

CHP Lideri son olarak, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde 'Gaziler Haftası' kapsamında düzenlenen 'Gaziler Buluşması’na katıldı.

Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarının 'Kürt sorunu' ile ilgili söylemlerine ilişkin sorusuna cevap verdi.

"DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Görüşülmesi gereken yerin İmralı değil Meclis olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün sorunlarını dostlarıyla birlikte çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

"BARIŞI DOSTLARIMIZLA GETİRECEĞİZ"

Türkiye'nin kendi iktidarlarında sorunlarla boğuşan bir ülke olmayacağını da öne süren CHP Lideri, "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları dostlarımızla beraber çözeceğiz VİDEO