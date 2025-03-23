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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından partiye kayyum atanabileceği iddiasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bu olasılığın önüne geçmek için olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı.

CHP'nin 15 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceği belirtilirken dikkat çeken bir iddia gündem oldu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağı öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU SORUSU KIZDIRDI

Özgür Özel, İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiği sırada Saraçhane'deki İBB yerleşkesinde basın toplantısı düzenledi, bir gazeteci de Özel'e Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili soruyu sordu.

Özel, "Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim" yanıtını verdi.