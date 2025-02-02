Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda, 30 Ağustos’ta düzenlenen diploma töreninde, resmi bölüm tamamlandıktan sonra yeni mezun teğmenlerin bir bölümü kılıç çekerek yemin etmiş ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atmıştı.

Türkiye'nin gündemine oturan TSK'daki bu 'korsan yemin' sonrasında disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturma neticesinde amirlerinin emirlerine karşı gelerek resmi yemin dışında kılıçlı 'korsan yemine' imza atan 5 teğmen ve ilgili 3 disiplin amiri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Karar sonrası CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihraç edilen teğmenlere sahip çıkarak destek açıklamasında bulunmuştu..

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası sosyal medyada bu durum espri konusu oldu..

KILIÇDAROĞLU ESPRİ KONUSU OLDU

Bazı kullanıcılar ihraç edilen teğmenlerden birinin fotoğrafına, Kılıçdaroğlu'nun yüzünü koyarak paylaşmaya başladı..

Kullanıcılar ihraç edilen teğmen ile Kılıçdaroğlu arasındaki benzerliğe dikkat çekiyor..

NE OLMUŞTU

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletti.

Yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defalarca tebliğ edildi.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istendi.

Töreni takip etmek için gelen basın mensupları, teğmenler tarafından olay yerine davet edildi.

YALNIZCA EYLEMİ ORGANİZE EDEN TEĞMENLERİN HABERİ VARDI

Kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu ortaya çıktı.

Teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, Misafir Askerî Personelin (MAP) de anonsa uyarak olay yerine gelmeleri bu düşünceyi teyit etti.

Yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edildi.