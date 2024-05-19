Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye sınırındaki Karkamış'a gitti CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs'ta, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde bir köy evine misafir oldu.

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ANKA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyarette bulunmak için Gaziantep'e gitti.

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesine giden Kılıçdaroğlu, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Abdurrahman Uzunalan ve eşinin ev sahipliği yaptığı Tilhabeş (Erenyolu) köyüne misafir oldu.

Suriye sınırındaki köye gitti

Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 3 günlük misafirliğine, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve eski Aydın Millletvekili Metin Lütfi Baydar ve eski İstanbul Milletvekili Metin Işık da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nu köyde, muhtarı Süleyman Uzunalan karşıladı. Karşılamada, üç davul ve bir barak zurnası ile devlet büyükleri için yapılan Selçuklu geleneği Türkmen Nevbeti havası vuruldu, barak havaları okundu.

CHP'li belediyeyi ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Süleyman Şah’ın ilk türbesinin de içinde bulunduğu Suriye sınırındaki Karkamış Barajı'na gitti.

Heyet daha sonra Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette CHP Karkamış İlçe Başkanı Metin Göğebakan ve belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar hazır bulundu.

Gaziantep'e 2 günlük ziyaretinde Karkamış Barajı içinde kalan Süleyman Şah Türbesi ile Roma uygarlığının merkezi hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu bilim adamları ile çalışmalar yaptı.