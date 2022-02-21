Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye ve S-400 konularını yorumladı

Kılıçdaroğlu, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Rus savunma sistemleri ve Suriye meselesine ilişkin duruşunu aktardı. CHP Lideri, adaylık tartışmalarına da değindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri ve Suriye meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Londra merkezli Reuters'a demeç veren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, Washington'la ihtilafa neden olan S-400 sistemlerini satın alması için hiçbir neden görmediğini söyledi.

"S-400'LERİ KİMİN İÇİN KULLANACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "S-400'leri kimin için kullanacağız? Bu sorunun cevabını henüz alamadık. Büyük miktarda para ödendi ve şu anda depoda bekliyor." dedi.

Suriye meselesine ve Suriyeli mültecilerin durumuna değinen Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde rejimin lideri Esad ile "diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceklerini ve milyonlarca mülteciyi geri göndereceklerini" söyledi.

"ESAD'DAN YÜZDE 100 GARANTİ ALINMALI"

Kılıçdaroğlu, "Gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girmeli ve Esad'dan yüzde 100 garanti alınmalı. Bu garanti, uluslararası anlaşmalara bağlanmalı: Esad mültecilere saldırmayacak, onların maddi ve can güvenlikleri korunacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Esad arasında yapılan görüşmede, Suriye'deki "yabancı güçlerin" varlığı eleştirilmiş, söz konusu güçlerin "ülkede birliğin sağlanmasını engellediği" iddia edilmişti. Böyle bir dönemde CHP Lideri'nin son açıklamaları, "Suriye'den olası bir geri çekilmenin işareti" şeklinde yorumlandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TARTIŞMALARI: ELBETTE BİR ONURDUR

Öte yandan Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sandıklarda "zafer" elde edeceklerini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin ise "Beş parti liderinin beni aday göstermesi elbette bir onurdur. Bana güvendikleri anlamına gelir. İttifak kimi seçerse seçsin, cumhurbaşkanının o olacağı çok açık ve net." dedi.

Anketlerde, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 28,5 ile diğer isimlere kıyasla daha az popülariteye sahip olduğu kaydedildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA KARŞI NET TAVIR

Adaylık konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sırasıyla yüzde 60,4 ve yüzde 50,7 oy oranına sahip olduğu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyunun ise yüzde 38,5 olduğu belirtildi.

"Bu anketlerin bugün için bir önemi yok." diyen Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun ülkenin en büyük iki şehrini yönetmeye devam edeceğinin altını çizdi.

CHP Lideri, seçimi kazanmaları halinde Merkez Bankası'nın liderliğini gözden geçireceklerini sözlerine ekledi.