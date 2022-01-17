Kılıçdaroğlu, "En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay EXPO 2021 Ankara Lansmanı'ndaki konuşmasında, Suriyelilere yönelik yaptığı açıklamalar ön plana çıktı.

Hatay'ın coğrafi öneminden söz eden Kılıçdaroğlu, Suriye'de yaşanan dramın Hatay'a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti.

“HATAY ESKİ GÖRKEMLİ GÜNLERİNE YENİDEN KAVUŞACAK”

Hatay'da 900 bin Suriyeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Şöyle bir sözümüz var. En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak."

Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyeli kardeşlerimizi 2 yıl içinde ülkelerine yolcu edeceğiz ViDEO







“GÜZEL CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞI”

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu sözleri kaydetti:

“Tarih konusunda Hatay'ın bir kadim kent olduğunu sadece Türkiye için değil dünya tarihi açısından da önemli bir kent olduğunu biliyoruz. İnançların ve kültürlerin bir anlamda merkezi Hatay. Sayın Başkan, 900 bin Suriyeliye de ayrıca baktıklarını ifade etti. Suriye'de yaşanan dramın, Hatay'a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Şöyle bir sözümüz var; en geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz.

Onların kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette ki onlar gidecekler, kendi topraklarında üretmek isteyeceklerdir, can ve mal güvenliklerinin oluşturulmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız. Göreceksiniz, Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak. İhracat merkezi aynı zamanda. Olağanüstü bir ovası var. Güzel nehri, tarihi coğrafyası...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le İmparatorluğun saray arasındaki uyuşmazlık ilk olarak İskenderun konusunda çıkmıştır. İngiliz askerleri sarayın izniyle İskenderun'dan Orta Doğu'ya geçeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal, o dönem Suriye'de görevlidir. Gazi bunu kabul etmez ve sarayı uyarır. Saraydan tekrar bir talimat gelmiştir 'İzin vereceksiniz' diye. Atatürk bu talimata uymamıştır. Dolayısıyla Hatay'ın böyle bir özelliği daha var. Hatay'ın korunması çok eskilerde...

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Zaten demokrasi ile taçlandıracak olanlar da Millet İttifakı'nın temel aktörleridir.”