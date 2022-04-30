İktidara gelmeleri durumunda Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu; önce Esad ile barışacaklarını ardından Avrupa'dan fon alacaklarını söyledi.

Türkiye'nin gündeminde uzun süredir Suriyeli mülteciler var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Suriyelileri ülkelerine göndereceğini sık sık dile getiriyor

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da üniversitelilerle bir araya geldiği etkinlikte konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Suriye ile hemen oturup barışacağız"

Suriyelileri nasıl göndereceklerini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, önce Esad ile barışacaklarını ardından karşılıklı büyükelçi atayacaklarını söyledi.

Suriyelilerin dönüşü için Avrupa'dan da fon alacaklarını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin geriye dönüşü için izleyeceği yolu şöyle anlattı:

* "Bizim düşündüğümüz yol, yöntem şöyle: Bir; Suriye ile biz hemen oturacağız bir, barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikler açacağız. Türkiye’deki Suriyeliler nedir, hangi pozisyondalar ve bunlar kendi ülkelerine hangi koşullarda gelebilirler, buradan tekrar Suriye’ye gittikleri zaman acaba orada can ve mal güvenlikleri sağlanacak mı, yoksa bunlar tekrar bir savaş ortamının içinde mi kendilerini bulacaklar? İlk büyükelçilikler açıldıktan sonra oturup konuşacağız ve tekrar kendi ülkelerine dönmeleri için can ve mal güvenliklerini sağlaması ile ilgili oturacağız, bir sözleşeme yapacağız. Bu sözleşme Suriye ve Türkiye arasında değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in de devreye girmesini isteyeceğiz.

Avrupa Birliği fonlarıyla Suriye'ye okullar hastaneler yapacağız

* Yetiyor mu? Hayır. İkinci bir adımı atmamız lazım. Bunlar kendi ülkelerine gittikleri zaman yolları, kreşleri, okulları, hastaneleri olması lazım. Bunların hiçbirisi yok, bunların tamamını yapmak durumundayız. Bunu Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Avrupa Birliği ile gideceğiz, oturacağız.

Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelileri nasıl geri göndereceğini anlattı VİDEO





Avrupa'ya bizi denetleyebilirsiniz sözü

Onlara şunu söyledim; ‘Suriyelileri biz kendi ülkelerine göndereceğiz. Bunların yolları, okulları, kreşleri…Siz para veriyorsunuz ama bu parayı biz bunun için kullanacağız. Siz her türlü denetimi yapabilirsiniz, bizim bütün harcamalarımız şeffaf olacak. Dolayısıyla bu okulları, kreşleri yapacak olan da bizim müttehitlerimiz, ihaleye çıkacağız gelip yapacaklar.

* Yeter mi? Yine yetmez. Bu insanların can ve mal güvenliği gerekiyor. Can ve mal güvenliği için de bizim oturup bir protokol yapmamız lazım merkezi yönetimle, yani Suriye yönetimiyle. Ayrıca Birleşmiş Milletler’in de devreye girmesi lazım. Bunlar kendi ülkelerine geldiğinde, evlerine yerleştiklerinde bunlara herhangi bir siyasal müdahale ve baskı olmayacak, bu güvenliğini de alacağız.

Gaziantepli iş adamlarını yatırıma teşvik edeceğiz

* Yeter mi? Yine yetmiyor. Bu insanlara iş lazım. Daha önce o bölgede Gaziantepli iş adamlarının, bizim iş inşalarının orada çok sayıda fabrikaları vardı, onları yine teşvik edeceğiz. Diyeceğiz ki ‘Siz gidin, fabrikaları yeniden kurun ve bu insanlar orada çalışsınlar’. Dolayısıyla kendi ülkesinde evi, yolu, okulu, hastanesi olacak. Can ve mal güvenliği olacak, dolayısıyla da daha rahat, daha huzurlu bir ortamda kendi ülkesinde çalışmış olacak.”