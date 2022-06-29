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Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye olan askeri öğrenciyi kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye olan askeri öğrenciyi kabul etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ darbe girişimi sonrasında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya ve annesi ile bir araya geldi.