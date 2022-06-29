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- Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye olan askeri öğrenciyi kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye olan askeri öğrenciyi kabul etti
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 14:09
- Güncelleme : 29.06.2022 - 15:24
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, toplumun farklı kesimlerinden isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, bu kez 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında tutuklanan askeri okul öğrencilerinden biri ile görüştü.
Cezaevinden çıktı, Kılıçdaroğlu'na gitti
Darbe girişiminden sonra tutuklanan askeri okul öğrencilerinden Taha Furkan Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.
Görüşme öncesinde objektiflere anne ve oğlu ile poz veren Kılıçdaroğlu, iki misafiri ile basına kapalı görüştü.
15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimin yıl dönümü öncesi yaptığı bu görüşme kamuyounda tepkiyle karşılandı.
Yargıtay 66 öğrencinin müebbet cezasını iptal etmişti
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 122 sanıklı davada, müebbet hapis cezası verilen 116 harp okulu öğrencisi hakkındaki hüküm bozulurken, bu sanıkların 15'inin "darbeye yardım" suçundan cezalandırılmaları gerektiği belirtilmişti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu hakkındaki hükümleri bozduğu eski askeri öğrenci 101 sanıktan 66'sı hakkında 21 Haziran'da "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti.