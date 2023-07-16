Kemal Kılıçdaroğlu taksici esnafını ziyaret etti: ÖTV artışına tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıtta ÖTV artışına tepki göstererek, "Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, 'Bu son bir daha gelmeyecek' bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek" dedi.

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Çankaya'daki Metiş Birlik taksi durağını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Ankara Milletvekili Deniz Demir eşlik etti.

Taksiciler, Kemal Kılıçdaroğlu’na çay ikramında bulundu.

Kılıçdaroğlu, taksicilerle çay içip sohbet etti.

"Bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var"

Akaryakıtta ÖTV artışına işaret eden ve bunun iğneden ipliğe, her şeyin fiyatının artmasına neden olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Şu soruyu sormak lazım; 'Niye bu zamları yapıyorlar?' Hiçbir iktidar zam yapmak istemez, vatandaşı mağdur etmek istemez. O zaman niye zam yapıyorlar? 22 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, bu kadar büyük zamlar gelecekse burada sorun var.

"Ne demek 6-7 lira zam?"

Ekonomiye bakıldığında pazarda, dükkanda, fabrikada, her yerde "yangın" olduğunu, hiç kimsenin önünü göremediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Memleketin ekonomisini yabancılara teslim ettiler. Şimdi onların taleplerini yerine getiriyorlar. Benim bildiğim bir Türkiye vardır, o da vatandaşın Türkiye'sidir. Öyle büyük avantalar alan, vatandaşın kanına ekmek doğrayan yapının kesinlikle Türkiye'den çıkması lazım. Öyle bir anlayışın çıkması lazım. Ne demek 6-7 lira zam? Deseler, 'Bu son bir daha gelmeyecek', bunu anlarız. Bu da yok. Ben adım gibi biliyorum, bir süre sonra yine gelecek. Şimdi siz taksi şoförüsünüz bir de otobüs, minibüs, tır şoförünü düşünün. Onlar yiyecek taşıyor. Ne olacak limon fiyatı? Artacak.

Kılıçdaroğlu, daha sonra taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.