Kemal Kılıçdaroğlu ofisinden talimat verdi! 'Seçim kaybedilecek kurultaya gidin' Şaban Sevinç, CHP'li Müslim Sarı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine giderek Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kaybedeceğini ve Kılıçdaroğlu'nun da kurultay için hazırlık yapmaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor.

Muhalefet cephesinde seçim çalışmaları krizle devam ediyor.

Bunun başında ise CHP Lideri Özgür Özel ile kendisine yön gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki anlaşmazlıklar geliyor.

CHP'de seçim tedirginliği

İmamoğlu da gerek rakipleri gerekse İstanbulluların kendisine yönelik şikayetleri nedeniyle zorlu bir seçim bekliyor.

İyi Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması da muhalefette oyların bölüneceği korkusunu yaşatıyor.

Sahada ve siyaset arenasında tepkiler ve tedirginlikler bu yöndeyken, aktarılan bir kulis bilgisi, CHP'de kurultay gündeminin olduğunu gözler önüne serdi.

"Kemal Bey git kurultay için çalış diyor"

TV 100'de katıldığı canlı yayında açıklama yapan Şaban Sevinç, yaşanan bir olayı anlattı.

Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

CHP PM Üyesi Müslim Sarı, 1 ay önce 1 Nisan için Kemal Bey'in Ankara'daki ofisine gidiyor. Her hafta gidiyor zaten. Kemal Bey'e 'seçimleri kaybedecekler' diyor. Bana müsaade edin ben çalışayım 1 Nisan için kurultay hazırlıklarına. Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'na karşı diyor. Kemal Bey de 'git çalış' diyor.

Ne olmuştu?

Bilindiği üzere genel seçim sonrası yaşanan hezimetin ardından CHP üyeleri partiyi kurultaya götürdü ve 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu görevden ayrıldı yerine Özgür Özel geldi.

İmamoğlu'nun savaş açtığı Kılıçdaroğlu şimdilerde Ankara'daki ofisinde gelişmeleri takip ediyor.

Bu süreçte ise Ekrem İmamoğlu, abla-kardeş ilişkisi yürüttüğü Meral Akşener'den beklediği desteği göremedi.

Akşener, İmamoğlu'nun karşısına 2019 yılında kendisi için çalışan Buğra Kavuncu'yu çıkardı.

Alınan karar muhalefette oyların bölüneceği korkusunu yaşatmaya devam ederken, İmamoğlu'nun kaybedeceğini düşündüren en büyük nedenlerden biri de AK Parti'nin Murat Kurum kararı.

Bir diğer nedeni ise göreve geldiği süreçte verilen sözlerin yerine getirilmemesi.