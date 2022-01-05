Kemal Kılıçdaroğlu: Tanju Özcan 100 bin imza toplarsa aday olabilir

Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına ilişkin, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa olabilir." dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman 100 bin imzayı toplarım. Aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım" demişti.

Özcan geçtiğimiz günlerde ise, "Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin. Girerseniz de ‘bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim?’ demeyin” ifadelerini kullanmıştı.

"100 BİN İMZA TOPLASIN, ADAY OLSUN"

Tanju Özcan'ın bu ifadeleri bugün muhabirlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'ın 100 bin imzayı toplarsa aday olabileceğini söyleyerek, "Biz kimseye sen aday olmayacaksın diye baskı yapmıyoruz." şeklinde konuştu.

"TANJU ÖZCAN 100 BİN İMZAYI TOPLARSA ADAY OLABİLİR"

Özcan'a saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Herkesin aday olduğu ortamda Tanju Bey de aday olmak isteyebilir. 100 bin imzayı toplarsa o da aday olabilir. Biz kimseye sen aday olmayacaksın diye baskı yapmıyoruz. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi ilettiği il çerçevesinde, belediye başkanlığı yaptığı ilin hassasiyetlerini dikkate alarak politika yapıyor. Saygı duymak gerekiyor bir anlamda."