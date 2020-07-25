CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak gösterildi

CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na karşı aday adayı olan isimler delegelerden yeterli imzayı toplayamadı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bir kez daha uzadı.

Partinin 37. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmak için aday adasyı olan İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman delegelerden yeterli imzayı toplayamadı.

TEK ADAY

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendi atadığı delegelerin oylarıyla kurultayda tek aday oldu.

"DOSTLARIMIZLA BİRLİKTE İKTİDAR OLACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde yaptığı açıklmada "Önümüzdeki ilk genel seçimde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız." diyerek iddialı bir çıkışa imza atmıştı.

"SÖZDE KURULTAYDA MEMLEKET MESELELERİ TARTIŞILACAK..."

Kurultayda konuşma yapan İlhan Cihaner, şunları söyledi:

"Selfie çekerek gittiler, sözde kurultayda memleket meseleleri tartışılacak ve buradan bir karar çıkacak ve biz geleceğimizi kurmak için toplanacağız.

İlhan Cihaner: Bu kurultay bir tiyatro VİDEO

BU BİR TİYATRO

Neredeler? Bu ciddiyetle nasıl iktidara gideceğiz biz? Bu bir tiyatro. 13 maddeden birisi sözde kadınların temsiliymiş. Ya biz tüzüğümüzde var olan kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkıyoruz gelecekte şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz.

300 delege yokken kabul edenler, etmeyenler denilerek CHP'nin divan başkanına ana avrat küfür edilerek bir kurultay bitirdik biz. Bu mu marjinallik? Bizim çabalamamız mı marjinallik? İl kongrelerinde tek aday gördüm. Nasıl demokrasi şöleni oluyor bu? Hiç mi utanmadılar?





İMZA VERİLMESİN DİYE TEHDİT

Hepinizden imza alındı. 100'ün üzerinde imzayla son iki güne girdik. Ve birçok arkadaşımız bizim ofise gelirken yoldan çevrildi. Belediye başkanlarının, o arkadaşlarımızı aşıyla işiyle tehdit edildiğini gördük.

BU ALÇAKLIKTIR

O genel başkan yardımcılarını da biliyorum. Hepsinden hesap soracağız. Bir yoldaşını nasıl işiyle, aşıyla tehdit edersin sen? Bu alçaklıktır."