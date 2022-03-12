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- Kemal Kılıçdaroğlu terör propagandasına sessiz kaldı
Kemal Kılıçdaroğlu terör propagandasına sessiz kaldı
- Haber Merkezi
- 12.03.2022 - 09:14
- Güncelleme : 12.03.2022 - 09:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır gezisinde geçtiğimiz gün Tigris Diyalogları Türkiye'de Muhalefet (DİTAM) ve CHP'nin Tutumu Toplantısı'na katıldı.
DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural, toplantının açılışında, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken konuyu Türkiye'nin PKK'ya gerçekleştirdiği operasyınlara getirdi.
OPERASYONLAR DURSUN
PKK gerçekleştirilen operasyonların bir an önce durması gerektiğini belirterek terör propagandasında bulunan Vural" Özellikle bu güneye ve Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyi) yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil, bu artık biraz da bir halkı ezme operasyonudur." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu terör propagandasına sessiz kaldı VİDEO
SES ÇIKARMADI
Sınır ötesi operasyonlara ilişkin konuşan Vural'ın skanldal açıklamalarına karşı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sesiz kalırken, bu durumu kamuoyunda tepkiyle karşılandı.