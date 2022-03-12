Diyarbakır ziyaretinde katıldığı bir toplantıda Mehmetçik'in PKK'ya karşı düzenlediği sınır ötesi operasyonlarının eleştirilmesine Kemal Kılıçdaroğlu, tek bir laf bile etmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır gezisinde geçtiğimiz gün Tigris Diyalogları Türkiye'de Muhalefet (DİTAM) ve CHP'nin Tutumu Toplantısı'na katıldı.

DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural, toplantının açılışında, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken konuyu Türkiye'nin PKK'ya gerçekleştirdiği operasyınlara getirdi.

OPERASYONLAR DURSUN

PKK gerçekleştirilen operasyonların bir an önce durması gerektiğini belirterek terör propagandasında bulunan Vural" Özellikle bu güneye ve Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyi) yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil, bu artık biraz da bir halkı ezme operasyonudur." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu terör propagandasına sessiz kaldı VİDEO

SES ÇIKARMADI

Sınır ötesi operasyonlara ilişkin konuşan Vural'ın skanldal açıklamalarına karşı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sesiz kalırken, bu durumu kamuoyunda tepkiyle karşılandı.



