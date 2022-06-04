Avrupa Birliği yetkililerine hitaben bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki terörle mücadele yasasının uluslararası normlara göre güncelleneceğini söyledi.

Türkiye, çevresinde oluşan tehditlere karşı terörle mücadele konusunda daha etkin adımlar atabilmek için terörle mücadele yasasında bazı değişikliklere gitmişti.

Türkiye'nin bu adımı, o günlerde Avrupa'da tepkiyle karşılanıyordu.

Aradan yıllar geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" toplantısına katıldı.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Lideri, partisinin yüzünü çağdaş uygarlığa dönmüş bir parti olarak tanımlayarak sözlerine başladı.

CHP'nin yol haritası

CHP olarak hedeflerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğuna dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, kendi belirledikleri yol haritasını da anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

Vize serbestisi süreci hız kanamalı

Türkiye yeşil mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemeli

23. Yargı ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konulu fasıllara konulan blokajlar kaldırılmalı

Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli

Kamuda şeffaflık öncelenmeli, bunun için gereken altyapı oluşturulmalı

Kişisel verilen korunması, kişisel verilerle ilgili kurulan kurulun bağımsız olması sağlanmalı

Buradan Avrupa'ya sesleniyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında Avrupa'ya şu sözlerle seslendi:

"Buradan, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşaası için mücadelemizi veriyoruz. Seçimlerden sonra, demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele yasasında değişiklik vadetti VİDEO