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- Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele yasasında değişiklik vadetti
Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele yasasında değişiklik vadetti
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 10:33
- Güncelleme : 04.06.2022 - 10:52
Türkiye, çevresinde oluşan tehditlere karşı terörle mücadele konusunda daha etkin adımlar atabilmek için terörle mücadele yasasında bazı değişikliklere gitmişti.
Türkiye'nin bu adımı, o günlerde Avrupa'da tepkiyle karşılanıyordu.
Aradan yıllar geçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" toplantısına katıldı.
Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Lideri, partisinin yüzünü çağdaş uygarlığa dönmüş bir parti olarak tanımlayarak sözlerine başladı.
CHP'nin yol haritası
CHP olarak hedeflerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğuna dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, kendi belirledikleri yol haritasını da anlattı.
Kemal Kılıçdaroğlu yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;
- Vize serbestisi süreci hız kanamalı
- Türkiye yeşil mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemeli
- 23. Yargı ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konulu fasıllara konulan blokajlar kaldırılmalı
- Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli
- Kamuda şeffaflık öncelenmeli, bunun için gereken altyapı oluşturulmalı
- Kişisel verilen korunması, kişisel verilerle ilgili kurulan kurulun bağımsız olması sağlanmalı
Buradan Avrupa'ya sesleniyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında Avrupa'ya şu sözlerle seslendi:
"Buradan, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşaası için mücadelemizi veriyoruz. Seçimlerden sonra, demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."
Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele yasasında değişiklik vadetti VİDEO