Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, terörle mücadeleyi milli mücadele olarak gördüklerini söyleyerek, “Terörü insanlık suçu olarak görüyoruz, herkes böyle bilsin” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Hatay'da meydana gelen orman yangınına değinen ve terörle mücadeleye destek verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz nereden gelirse gelsin terörü bir insanlık suçu olarak görüyoruz ve teröre karşı mücadeleyi de bir milli mücadele gibi görüyoruz. Herkesin böyle bilmesini isterim." dedi.

"İnsanların inançlarına saygı göstereceğiz ama terör, terördür." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"AĞACI YAKMAK GÜNAHTIR"

"10 Ekim’de yaşanan terörün kimlerden, nerelerden, nasıl kaynaklandığının ortaya çıkarılması devletin görevidir. Teröre karşıyız ama ağaçları, tabiatı seviyoruz. Bütün canlıları, kainatı seviyoruz.

Gelecek çocuklarımızın, torunlarımızın güzel bir ekosistem içinde doğma hakları var. Ağacı yakmak en büyük günahtır. Hele bir ormanı, hayvanları, kuşları yakmak…" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Terörü insanlık suçu olarak görüyoruz VİDEO

"ERMENİSTAN SİVİLLERE SALDIRIYOR, BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Azerbaycan’dan güzel haberler gelmiyor. Toprakları işgal altında olan bir devlet mücadele veriyor. Sayın Aliyev ben savaşacağım demiyor, işgal altında olan topraklardan çıkarlarsa sorun yok diyor. Haklı mı, haklı. Evrensel hukuka ve insan haklarına da uygun. Daha fazla kan akmaması için Ermenistan'ın işgal altındaki topraklardan çıkması gerekiyor.

Ama onlar ne yapıyor, Ermenistan sivillere saldırıyor. Bu bir savaş suçudur. Elbette Rusya’da masa kuruldu. Olaylar izleniyordu ama Türkiye masada yoktu. Bunu da Türkiye’deki bütün vatandaşlarımın hafızlarına yazmalarını istiyorum. Madem ki sorunun çözümüne katkıya hazırız, neden Türkiye o masada yok?

"AVM'LERİ HAFTANIN BİR GÜNÜ KAPATIN"

Her mücadelenin mutlaka haklı yönleri vardır. Ve siz haklılığınızı kanıtlamak ve vatandaşları haklı eksende yönetmek için devleti adaletle yöneteceksiniz. Devleti yöneten alçak gönüllü olmak zorundadır.

Milyonlarca insan işsiz, esnaf siftah yapamamış, çöp konteynerlerinden yüz binlerce kişi besleniyor. Siz çıkmış yoksulluk için sabredin diyorsunuz. Pek sen niye sabretmiyorsun? Sen nerede sabır gösteriyorsun? Senin bir elin yağda bir elin balda.

Hiç kimse kendini sahipsiz sanmasın. Coğrafyamızın neresinde yaşarsa yaşasın hiç kimse kendini sahipsiz sanmasın. Bu vatanın, bu bayrağın sahibi var, onun adı da Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Esnaf Bakanlığı kurulsun, sicil affı kurulsun, esnaf kredilerinde faizler kalksın, kiralarda stopaj kalksın. Bir daha söyleyeceğiz. AVM’leri haftanın bir günü kapatın. Esnafın sosyal güvenlik primlerini eğer dükkanı kapatıyorsan, devlet olarak sen ödeyeceksin kardeşim.





"BAROLAR NİYE SEÇİM YAPAMIYOR?"

Birisi bir adaletsizlikle karşılaştığında adalet yerini bulur, mahkemeye başvurursunuz adalet sizin hakkınızı verir. Genelgeyle kanun değiştiriyorlar. Siyasi partiler seçim yapabiliyor barolar niye yapamıyor?

Bir kişi koltuğunda otursunlar diye. İstanbul’da zorla baro kurdular, şimdi Ankara’da zorla kamu avukatlarının önüne imzalamaları için kağıt koyuyorlar. Kamu avukatlarına seslenmek istiyorum. Onu imzalamak ihanettir.

"4+4+4 SİSTEMİNİ GETİRİRKEN, VELİLERE SORDULAR MI?"

30 milyon velimiz var. 30 milyon veli, çocuğunun eğitiminden ve sağlığından kaygı duyuyor. Her anne-babanın en büyük ideali çocuğunun eğitim almasıdır.

Öğretmenle eğitimle ilgili konuları en iyi öğretmenler bilir. Eğitimle ilgili bir düzenleme yaparsanız bunu uzun uzun tartışırsınız. Eğitim, milli ve ulusal değerlerimizi evrensel değerleri buluşturmaktır. Eğitimde dünyadaki saygınlığı artınca her konuda söz sahibi olan bir ülke konumuna gelirsiniz. Bunlar ne yaptılar, 4+4+4 diye bir sistem getirdiler. Bu sistem gelirken anne-baba olarak sana sordular mı, sormadılar. Peki, bu kalkınma planlarında var mıydı, hayır yoktu.

Biz zamanında gördük ve uyardık. Şimdi bu acı tablodan ders çıkarmak ve gereğini yapmak zorundayız. Bu çocukları neden kobay olarak kullandılar? Nedeni basit çocuğu yetiştirelim, ileride bize oy versin; tek amaçları bu. Ama onlar bu çocukların ellerindeki telefonla bütün dünyayı izleyebildiğini bilmiyorlar.

"TEK TİP ÇOCUK YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Bu kadar cahil bu adamlar. Tek tip çocuk yetiştirmek istiyorlar. Eğitimi de bir rant alanı olarak görüyorlar. Büyük ihaleleri yandaşlara verdiler. 18 yıldır ülkeyi kesintisiz yönetiyorlar. 18 yıldır koalisyon yoksa istediğiniz atamaları yapıyorsanız, eğitim sistemi 18 yıl sonunda nasıl bu hale geldi?

Örgün eğitimde 15 milyon çocuğumuz 571 bin derslikte eğitim geliyor. Pandemi geldi, 11 Mart’ta ilk vakayı açıkladılar. 12 Mart’ta okulların kapandığını Milli Eğitim Bakanı değil, İbrahim Kalın yaptı. Açıklamayı neden Milli Eğitim Bakanlığı değil de, Cumhurbaşkanlığı yaptı? Milli Eğitim Bakanı bildiğimiz bakan değil, hiçbir yetkisi olmadan orada oturuyor.

Gazetelerde görüyorsunuz. Tepelere çıkan öğrenciler acaba erişebilir miyiz diye. 3 milyon 37 bin öğrencinin evinde interneti yok. Televizyonu olmayan evde EBA eğitimi yapmaya çalışıyorsun. Hiç düşündüler mi kaç çocuğun evinde televizyon var diye? Türkiye’nin her tarafı saray gibi değil. İstanbul’da bile sorunlar var.”