CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye tezkeresine evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

TBMM'ye sunulan, Suriye ve Irak'a Türkiye'nin asker gönderme süresini 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere, tartışmalara neden olmuştu.

Söz konusu tezkere; AK Parti, MHP ve İyi Parti oylarıyla kabul edilirken, CHP ve HDP tezkereye hayır oyu vermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'daki toplu açılış töreninde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Tezkereye evet demek Cumhuriyet'e ihanettir VİDEO



"EVET DERSEK CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞ OLURUZ"

Hayır oyunun arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, evet demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye'de terörle mücadele edecek bana da 'Buna evet de' diyorlar. 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem." diye konuştu.