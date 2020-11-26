Kapatılması için çağrıların yapıldığı Türk Tabipler Birliği, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin eşlik etti.

GÖRÜŞMEDE KAPATILMA KONUŞULDU

Görüşmede, koronavirüs tedbirleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TTB'nin kapatılmasını istemesi konuşuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu da parti olarak TTB'ye olan desteklerini bir kez daha iletti. Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasına karşı çıkan ilk parti ise HDP olmuştu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her fırsatta Sağlık Bakanlığı'nın karşısında yer alan Türk Tabipler Birliği'nin başkanlığına, terör örgütü PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Şebnem Korur Fincancı getirilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, TTB heyetiyle görüştü ViDEO

TÜRK ASKERİNİ SUÇLADI

Cizre'de hendek kazan teröristlere yönelik yapılan operasyonlarda imza toplayan isimlerden biri olan Fincancı, Türk askerini katliam yapmakla suçlamıştı.

Ayrıca 1915 olaylarında Türkiye'nin Ermenistan'a soykırım yaptığını savunan Fincancı, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun da kurucuları arasında yer almıştı.