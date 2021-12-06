Euro
15.3761
-1.31%
Dolar
13.6371
-1.16%
Altın
786.06
-0.41%
Borsa
1.971
2.27%
Bitcoin
712.838
0.99%
BTXN Coin
47.01
-5.69%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C
    Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK'in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım

    Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK'in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım

    Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan rakamlar nedeniyle TÜİK'i sert bir dille eleştirdi.
    • AA
    • 06.12.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 18:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri başladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelerek söz aldı.

    TÜİK'E YÜKLENDİ

    Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen ve görüşmeyi reddeden Türkiye İstatistik Kurumu'nu (TÜİK) eleştirdi.

    "TÜİK'İN VERİLERİ DOĞRUYSA SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

    Kılıçdaroğlu, TÜİK'in duyurduğu enflasyon verilerinin yanlış olduğunu söyledi.

    CHP Lideri, konuyla ilgili "Herhangi bir bakkala gidin. TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin, ben siyaseti bırakacağım." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK'in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım

    "ALLAH AŞKINA BİR BAKKALA GİDİN SORUN"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

    "Aylık enflasyon neymiş yüzde 3,5'muş, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31. Neden? Saraydan rakamı düşük gösterin diye talimat geldi bilmiyor muyuz biz. Bu işin uzmanları oturmuş aylık enflasyon 3,5 değil 9,91 diyor. Yıllık enflasyon yüzde 21 değil yüzde 58,63 diyorlar. Hangisi doğru? TÜİK'in verdiği mi doğru? Gidin Allah aşkına herhangi bir bakkala gidin TÜİK'in söylediği doğrudur desin siyaseti bırakacağım. Bakın bu kadar net ve açık konuşuyorum."

    Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım #1

    Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım #2

    Kemal Kılıçdaroğlu: TÜİK in enflasyonu doğruysa siyaseti bırakacağım #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir