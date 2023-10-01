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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'e gitti.

Burada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızının nikah törenine katıldı.

Güzelbahçe’de gerçekleştirilen törende, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda partili de yer aldı.

Genç çiftin şahitliklerini Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu yaptı.

"Torunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar"

CHP Lideri, törende bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, şu tavsiyede bulundu:

Böylesine güzel bir düğünde sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Sizlere güzel torunlar verecekler, sakın ola ki o torunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmasınlar. Arada bir tartışacaksınız ama barışmayı da unutmayın.