Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan'ın annesinin cenazesine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan'ın cenaze törenine katıldı.

AA

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın acı günü...

Bir süredir kanser tedavisi gören Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sulhiye Özkan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Toprağa verildi

Sulhiye Özkan'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Partililer yalnız bırakmadı

Cenazeye Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, parti yetkilileri ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.