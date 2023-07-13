Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan'ın annesinin cenazesine katıldı

AA
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın acı günü...
Bir süredir kanser tedavisi gören Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Sulhiye Özkan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Toprağa verildi
Sulhiye Özkan'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Partililer yalnız bırakmadı
Cenazeye Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, parti yetkilileri ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.