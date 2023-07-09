Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncer Dönmez'in cenazesine katıldı
ANKA

Yaşamını yitiren Tuncer Dönmez için bugün Ankara’daki Mezarlığı’nda töreni düzenlendi.

Törene, CHP Lideri da katıldı.

Cenazede Kılıçdaroğlu’na, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.

Ailesine başsağlığı diledi

Kılıçdaroğlu, Dönmez’in ailesine başsağlığı diledi.

Çalışma arkadaşıydı

Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilen Tuncer Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.