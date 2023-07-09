Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncer Dönmez'in cenazesine katıldı

ANKA
Yaşamını yitiren Tuncer Dönmez için bugün Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Cenazede Kılıçdaroğlu’na, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.
Ailesine başsağlığı diledi
Kılıçdaroğlu, Dönmez’in ailesine başsağlığı diledi.
Çalışma arkadaşıydı
Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilen Tuncer Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.