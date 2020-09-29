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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye yönetilmiyor, savruluyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faiz yükseltme kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak'ı hedef aldı
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 16:06
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye yönetilmiyor, savruluyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın 5 gün önce aldığı faiz yükseltme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "BEŞ GÜNDÜR BEKLİYORUM"

    “Faizler inince; Enflasyon düşecekti. Türk Lirası değer kazanacak, Dolar-Avro düşecekti. Yatırımlar artacak işsizlik azalacaktı… Faizleri indirmedi diye Merkez Bankası Başkanı bile görevden alındı. Ama gelişmeler tam tersine oldu. Enflasyon arttı, Dolar-Avro karşısında TL kar gibi eridi, yatırımlar düştü, işsizlik arttı. Beş gündür bekliyorum… Vatandaşları tebaası sayan Saray’ın kibirli adamı ve sosyete damadı ne diyecek diye. Beş gündür tık yok… Herhalde Nobel Ekonomi Ödülü’nü kaçırdılar diye (!) kahroluyorlar! Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.”

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye yönetilmiyor, savruluyor #1

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