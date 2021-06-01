Türkiye'nin çay ithalatını durduracağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, kaçak çayları meydanda toplayıp yakacaklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

CHP Lideri, Türkiye'nin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyümesinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Büyüme rakamını açıklayan TÜİK'i hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in yalan rakamlar açıklayan bir kurum olduğunu dile getirdi.

"EN BÜYÜK YALANLARI SÖYLEYEN KURUM TÜİK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "TÜİK, Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü açıkladı. En büyük yalanları söyleyen kurum TÜİK. Sordum çiftçiye, 'Türkiye yüzde 7 büyümüş' diye, sizin kuraklıktan haberiniz yok herhalde dedi? Bakkala sorduk, ne büyümesi, aylardır dükkan kapalıydı diyor. 'Sizin çarşıdan, pazardan haberiniz var mı?' diyor emekli." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizeli seçmenlerin oylarına da talip oldu.

"KAÇAK ÇAYI MEYDANA KOYUP YAKACAĞIZ"

CHP Lideri, iktidara gelmeleri durumunda kaçak çaya adeta savaş açacaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Rizeli ve Artvinli kardeşlerim, çay konusunda yıllarca isyan ediyorsunuz. Biz çay ithalatını yasaklayacağız. Kaçak çayı da meydana koyup, dibine kibriti vereceğiz ve yakacağız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları toplayıp yakacağız ViDEO