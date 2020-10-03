Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi

Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada kendilerine danışması halinde daha güçlü olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama dönemini, Doğu Akdeniz'deki mücadele ve Türkiye'nin dış politikadaki sorunlarını değerlendirdi.

Yeniçağ'a açıklamalarda bulunan CHP Lideri'nin ana gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada kendisine danışmaması vardı.

Türk Dış Politikasında TBMM'nin devre dışı bırakıldığını ve Türkiye'nin yalnızlaştığını belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine danıştığında dış politikada dışarıya karşı daha kuvvetli olacağını savunarak şu ifadeleri kullandı;

HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIM

"Türkiye, en haklı olduğu konularda bile yalnız kalıyor. Türkiye güçlü bir birikime sahip bir ülkedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarının korunması için her türlü katkıyı vermeye hazırız.

ERDOĞAN O ZAMAN DAHA GÜÇLÜ OLUR

TBMM mutlaka bu süreçle ilgili bilgilendirilmelidir. TBMM sürecin paydaşı olduğunda, Erdoğan da dışarıya karşı daha güçlü hale gelecektir."