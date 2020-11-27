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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin sorunlarını 5 yılda çözeriz

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin sorunlarını 5 yılda çözeriz

    Katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin sorunlarına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, bu sorunları CHP olarak kendisinin çözeceğini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 11:18
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 11:37
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV’de canlı yayınında İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu

    Programda Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Lideri gündeme ilişkin açıklamalar da yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nın ana gündeminde ise CHP olarak iktidara gelme hesapları vardı


    Konuşmasına ilk olarak parlamenter sistemi getireceğini söyleyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Bir kişiye göre belirlenmiş dünyada olmayan bir sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Meclis’in üzerinde bir kişinin ya da bir partinin gölgesini kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye nin sorunlarını 5 yılda çözeriz #1

    UMUTSUZLUK YOK 5 YIL İÇİNDE TÜM SORUNLARI ÇÖZERİZ

    Türkiye'nin tüm sorunlarını 5 yıl içinde çözeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bu ülkenin sorunlarını çözeriz. Ne kadar süre? 5 yılda çözeriz.  Şimdi ben desem ki işsizlik sorununu hemen çözerim. Hayır doğruyu söylemem.

    EYT'nin sorununu hemen yarın iktidar olduk hemen çözeriz. Hayır.  Bu ülkenin sorunlarını 5 yıllık bir zaman dilimi içinde bütün sorunların çözerim. Türkiye’yi tekrardan dünyada itibarlı hale getiririz Türkiye'de demokrasi olur. Türkiye'de herkesi her istediğini rahatlıkla dillendirebilir.

    NEDEN OY İSTİYORUM

    Ben vatandaşlarımdan oy istiyorum. neden biliyor musunuz? Beni çok sevdikleri için değil. Ben hata yaptığımda da çıkıp meydanlara, çıkıp televizyonlara, eyy Kılıçdaroğlu sen şurada hata yaptın diye beni en sert şekilde eleştirme hakkını alsınlar diye." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin tüm sorunlarını 5 senede çözeriz İZLE

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