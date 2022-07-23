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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız

    Halk ekmek fabrikası açılışına katılan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, kendi içinde barışık olan bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız" dedi.
    • 23.07.2022 - 17:09
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız

    İstanbul'da Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Konuşmalarında Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük emek harcadığını dile getiren parti lideri, CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellendiğini belirtti.

    Son günlerde ekmekteki fiyat artışına değinen Kılıçdaroğlu, partisinin yönetildiği bölgelerde çocukların aç kalmayacağını söyledi.

    "Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek"

    İnsanların evlerine ekmek alamadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu Allah nasip ederse milletin oylarıyla göreceksiniz bütün Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Her evde huzurun, bereketin, sevginin, saygının, hoşgörünün olduğu bir iklimi Millet İttifakı olarak yaratacağız. Bizim ahdimiz bu, bunu yapacağız" diye konuştu.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız #1

    "Beraber bu güzel Türkiye'yi yöneteceğiz"

    Millet İttifakı'nın hedeflerini aktaran parti lideri şu ifadeleri kullandı:

    "Her alanda adaleti sağlayacağız. Ekmekte de adalet, suda da adalet, mahkemede de adalet, kurda da adalet, kuşa da adaleti sağlayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, kendi içinde barışık olan bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız. Ve beraber bu güzel Türkiye'yi yöneteceğiz, hep birlikte" değerlendirmesini yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız #2


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