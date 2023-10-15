Kemal Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğini anlattı: Delege sistemini kaldıracağım CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi büyük umut bağladığı il kongrelerinde hayal kırıklığı yaşamaya başladı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, delege sistemini kaldıracaklarını açıkladı.

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ensonhaber.com

CHP'de genel seçim sonrası değişim rüzgarları esmeye başladı.

Anlaşmazlıklarla devam eden süreç, partiyi kurultaya götürüyor.

Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan ittifaktaki parti liderlerle yol ayrımına düşerken bir yandan da partililerle mücadele ediyor.

Öyle ki bu süreçte karşısında duran isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Öte yandan kurultaydaki rakibi ise Özgür Özel...

İmamoğlu'nun desteklediği isim kazandı

4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultaydan önce partide bir de il kongreleri devam ediyor.

Üst yönetimlerde yaşanan krizlerin yansıdığı kongrelerde kavgalar eksik olmuyor.

Geçtiğimiz hafta sonu da kurultay için büyük önem taşıyan illerden biri olan İstanbul'da kongre gerçekleştirildi.

Burada İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik, genel merkezcilerin destek verdiği Cemal Canpolat'a karşı kazandı.

Delege krizi

Bu durum ise kurultayı giderek zora sokmayı başladı.

Bunun nedeni ise genel başkanlık yarışında Ankara, İzmir ve İstanbul'un delege sayısı bakımından büyük önem taşıması.

"Delege sistemini kaldıracağız"

Hal böyleyken Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de düzenlenen CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı’na katıldı.

Burada tüzük değişikliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: