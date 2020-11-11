Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkeyi bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yok

Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkeyi bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yok

CHP olarak her fırsatta iktidar olacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi en iyi kendisinin önderliğinde CHP'nin yöneteceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise iktidara gelme hesapları vardı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "CHP gelirse memleketi yönetebilir mi?" sorusunu cevaplandırarak, Türkiye'yi en iyi yönetecek partinin CHP olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur." diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"CHP'NİN SORUNU YARATILMIŞ ALGI"

"CHP'nin sorunu yaratılmış olan algı. 'CHP gelirse memleketi yönetebilir mi?' Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yoktur, bunu da gayet açık gayet net söylüyorum.

"BU ÜLKEDE NE OLUYORSA BİLİYORUZ"

İğneden ipliğe bu ülkede ne oluyorsa biliyoruz. Önlemler akılla alınır, bilgiyle alınır, birikimle deneyimle alınır. Özel sektörün önündeki bütün engelleri kaldırın Türkiye'yi uçururlar."

Kılıçdaroğlu: Ülkeyi bizden daha iyi yönetecek ikinci bir kadro yok İZLE





4 AŞAMALI STRATEJİ

Türkiye'nin ekonomisini yine kendilerinin ürettikleri stratejilerle ayağa kaldıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, 4 aşamalı strateji belirlediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

1. AŞAMA

Sorunun çözümünde önce bir stratejimizin olması lazım. 4 aşamalı bir strateji oluşturmak zorundayız. Birinci aşaması şu, bu ülkede yaşayan herkesin önce ihtiyaç duyduğu bir şey var. Can ve mal güvenliği. Bunun yolu katıksız demokrasi, yargı bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü... Böylece yatırımcı önünü görecek.

2. AŞAMA

İkinci aşamamız, Türkiye'nin her alan üretmesi lazım. Üniversiteler bilgi üretecek. Kültür, sanat, sanayi, tarım, esnaf, hizmet, her alanda Türkiye'nin üretmesi lazım. Bir üretim seferberliği başlatmamız gerekiyor.

Devlette liyakatin çökmesi ile beraber devletin temel kurumları da çöktü. Ülkede sağlıklı, tutarlı yeni bir planlama hamlesi başlatmak zorundayız. Almanya'da aşı bulan kişi Türkiye'de üretebilirdi. Eğer bu ülkede gençler geleceğini yurtdışında arıyorsa bunun tek sorumlusu var siyaset kurumu.

3. AŞAMA

Üçüncü ayağı, yarattığımız katma değeri hakça paylaşacağız. Herkesin işi, aşı olacak. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız.

4. AŞAMA

Dördüncü unsur, sürdürülebilirlik. Ekonomi süratle gelişiyor, Türkiye'nin en az 25-30-40 yıllık planlar yapması gerekiyor. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gideceğiz? Buradan bütün iş dünyasına sesleniyorum, sizin dinamizminizi en iyi ben biliyorum.