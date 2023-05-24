Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'nı vadetti Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadi sonrası Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özdağ yapılacak açıklama öncesi, "İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

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14 Mayıs'ın ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kez daha sandığa gidilecek.

Vatandaşlar bir kez daha sandığa gidecek ve 28 Mayıs'ta Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanını seçecek.

Bu kapsamda ikinci tur çalışmaları hız kesmeden sürerken Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Bu hamlenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmelere başladı.

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi: İçişleri Bakanlığı'nı vadetti

Görüşmede Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'ndan belirli taleplerinin olduğu öğrenildi.

Bu taleplerin başında ise göçmen meselesi ve Millet İttifakı'nın seçilmesi durumunda Özdağ'ın ittifak için nerede konumlanacağı oldu.

Göçmenlere yönelik politikaların yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun, Özdağ'a İçişleri Bakanlığı teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Yaşananların ardından Ümit Özdağ'dan, Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçmeden önce dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Özdağ paylaştı: Ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Özdağ, CHP Gençlik Kolları'nın göçmenlerle ilgili paylaşımını alıntılayarak, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin." dedi.

İyi Parti cephesi rahatsız

Ancak Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a İçişleri Bakanlığı teklifi, İyi Parti cephesinde huzursuzluğa neden olacak.

Bilindiği üzere ittifak içinde dağıtılacak bakanlıklarda İyi Parti'nin, İçişleri Bakanlığı'na talip olduğu biliniyor.

İyi Parti'nin İçişleri Bakanlığı beklentisi devam ederken, teklifin Özdağ'a yapılmasına Akşener cephesinden nasıl bir hamle geleceği merak ediliyor.